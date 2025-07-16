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Eskişehir’in telefon kodu kaç? Eskişehir’in alan kodu kaç?

Eskişehir’in telefon kodu kaç? Eskişehir’in alan kodu kaç?

16.07.2025 15:10:00
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Haber Merkezi
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Eskişehir’in telefon kodu kaç? Eskişehir’in alan kodu kaç?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Eskişehir, genç ve dinamik yapısıyla öne çıkan, kültür ve sanatın merkezi olan bir şehirdir. Telefonla iletişimde ise Eskişehir’in kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Eskişehir’in telefon kodu kaç? Eskişehir’in alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Eskişehir, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Eskişehir'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Eskişehir’in telefon kodu kaç? Eskişehir’in alan kodu kaç?

ESKİŞEHİR'İN TELEFON KODU KAÇ?

Eskişehir iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0222’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Eskişehir için bu kod 222 olarak belirlenmiştir.

ESKİŞEHİR'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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