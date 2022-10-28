Amasya'da 'telefon dolandırıcılığı' operasyonu: 5 tutuklama
Amasya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Amasya'da dolandırıcılar, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları A.A.’yı yalanlarla korkutarak 800 bin TL'sini alıp, kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği İbrahim T., Kemal K., Fevzettin Y., Reşat A. ve Ömer A.'yı Şanlıurfa'da yakalayarak, gözaltına aldı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Amasya'ya getirilen ve daha önce de birçok kişiyi telefonla dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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