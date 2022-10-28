Samsun'da 'dolandırıcılık' operasyonu: 13 zanlı yakalandı

28 Ekim 2022 Cuma, 11:20

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekipler, sahte internet sitelerinden cep telefonu, tarım aleti gibi eşyaları satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 13 şüpheliyi tespit etti.

HARDDİSK, TELEFON, TABLET...

13 şüphelinin yakalandığı operasyonda 7 harddisk, 2 tablet ile cep telefonu ve taşınabilir harddisk ele geçirildi.

Öte yandan Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis, terör propagandası, uyuşturucu ve uyarıcı madde özendirme konulu illegal yayın yaptığı tespit edilen 42 internet sitesine de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.