Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini’ suçlarına yönelik çalışmalar sonucunda Eskişehir, Antalya ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonrasında 10 adresteki aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet 9 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 bin 500 para ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında şüphelilerden bir kadının gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Şüpheli kadın gözyaşları içinde adliyeye sokuldu.