Eskişehir–Seyitgazi yolunda feci kaza! Biri çocuk 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi.
YAĞMURUN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
H.Y.(33) idaresindeki 26 PK 077 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride savrulup, H.F. (33) kontrolündeki 07 EBM 02 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan H.F.(5), H.F.(32), H.F.(8), Ş.F.T.(25), A.T.(31), E.Y.(30) ile R.S.Y.’nin(7) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan H.F.'nin (5) durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.