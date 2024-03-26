Eskişehir Valiliği ‘sonic ses’ uyarısı yaptı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:57

Güncelleme: 26.03.2024 - 11:57

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihleri için uyar yapıldı.

Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi.