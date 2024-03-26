Eskişehir Valiliği ‘sonic ses’ uyarısı yaptı!

Kentte 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:57
Eskişehir Valiliği ‘sonic ses’ uyarısı yaptı!
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Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihleri için uyar yapıldı.

Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi.


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