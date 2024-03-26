Eskişehir Valiliği ‘sonic ses’ uyarısı yaptı!
Kentte 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.
Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihleri için uyar yapıldı.
Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim