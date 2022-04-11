Valilik uyardı: Akarsu ve derelerden uzak durun çağrısı
Düzce Valiliği, yaşanan yağışlar ve havaların ısınmasıyla eriyen kar sularının akarsulardaki su seviyesine yükselttiğini bu yüzden akarsu ve dere yataklarından uzak durulmasını istedi.
Yağışlar ile birlikte havaların ısınması kar sularının hızlıca erimesine sebep oluyor. Düzce Valiliği de vatandaşları akarsu ve dere kenarlarından uzak durulması çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada “Son günlerde ilimizde yaşanan yağışlar, havaların ısınması ve karların ani erimesiyle birlikte, akarsuların debisinin artması sonucunda oluşabilecek sel/taşkın, sebebi ile vatandaşlarımızın can güvenliği için akarsu ve dere yataklarından uzak durmaları rica olunur” denildi.
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