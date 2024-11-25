Eskişehir'de 10 aracın silecekleri kırıldı! Başlarına geleni gazetecilerden öğrendiler
Eskişehir’de kimliği belirsiz bir şahıs, gece 10 aracın sileceklerini kırdı. Başlarına gelen talihsiz olayı muhabirlerden öğrenen mahalle sakinleri duruma isyan etti.
Ömerağa Mahallesi Yardım Sokak’ta kimliği bilinmeyen bir şahıs aynı sokaktaki 10 aracın cam sileceklerini tek tek kırdı. Durumdan habersiz olan araç sahipleri, başlarına gelen talihsiz olayı konuyla ilgili haber çalışması yapmak üzere kendilerine ulaşan haber ajansı muhabirlerinden öğrendi. Evlerinden çıkarak araçlarında oluşan hasarı inceleyen araç sahipleri, başlarına gelen duruma anlam veremedi. Bölge sakinleri, daha önce benzer bir durum yaşamadıklarını ancak aynı şahsın araçlarına tekrar zarar vermesinden endişelendiklerini belirtti. Şahsın araçların cam sileceklerini kırdığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Başına gelen talihsiz olayı aracının camına yapıştırdığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşan muhabirlerden öğrenen Mehmet Horus, "Valla haberim yok. Az önce uyuyordum, siz aradınız. Geldim, şok oldum. Siz aramasanız benim bilgim yoktu yani. Bu arada size de teşekkür ederim. Siz nereden duydunuz, onu da bilmiyorum. Yani bir insan bunu niye, niçin yapar anlamadım. Ne zevk alır? İlk defa başımıza geliyor. Maddi hasarımız var, sileceğin biri gitmiş. Buna şükür diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Artık Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Psikolojisi değişik bir durumda herhalde" dedi.
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