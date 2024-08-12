Saldırıyı da canlı yayınladı... Eskişehir’de 18 yaşındaki genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı: ‘Savaş oyunu’ iddiası!

Eskişehir’de bıçak ve balta ile saldırdığı 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gencin, oynadığı savaş oyunlarının etkisinde olduğu iddia edildi. Öte yandan, hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 22:10
Saldırıyı da canlı yayınladı... Eskişehir’de 18 yaşındaki genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı: ‘Savaş oyunu’ iddiası!
Abone Ol google-news

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan yurttaşlara saldırdı. 

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı.


eskişehir haberleri oyun haberleri bıçaklı saldırı haberleri balta haberleri

İlgili Haberler

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler, biber gazıyla etkisiz hale getirildiler

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler, biber gazıyla etkisiz hale getirildiler
Atatürk Anıtı'na balta ile saldırıda yeğen: Dayımın 'mesih' olduğuna inanıyorum

Atatürk Anıtı'na balta ile saldırıda yeğen: Dayımın 'mesih' olduğuna inanıyorum
Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: Dayı-yeğen için istenen ceza belli oldu

Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: Dayı-yeğen için istenen ceza belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler