Saldırıyı da canlı yayınladı... Eskişehir’de 18 yaşındaki genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı: ‘Savaş oyunu’ iddiası!
Eskişehir’de bıçak ve balta ile saldırdığı 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gencin, oynadığı savaş oyunlarının etkisinde olduğu iddia edildi. Öte yandan, hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı.
Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan yurttaşlara saldırdı.
Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Olayda yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı.
HASSAS İÇERİK!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 12, 2024
Eskişehir’de 18 yaşındaki genç önüne gelene bıçak ve baltayla saldırdı: 2 kişinin durumu kritik!
Hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin 'Kara Güneş' amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı https://t.co/PowDuEEonw pic.twitter.com/DfeQ7eKFMQ
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