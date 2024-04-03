Eskişehir'de 3.6 şiddetinde deprem

Eskişehir'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:39
Eskişehir'de 3.6 şiddetinde deprem
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AFAD'ın aktardığı verilere göre; Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şu şekilde:

Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Seyitgazi (Eskişehir) Tarih:2024-04-03 Saat:00:06:20 TSİ Enlem:39.36222 N Boylam:30.57056 E Derinlik:7 km


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