Eskişehir'de 3.6 şiddetinde deprem
Eskişehir'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şu şekilde:
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Seyitgazi (Eskişehir)
Tarih:2024-04-03
Saat:00:06:20 TSİ
Enlem:39.36222 N
Boylam:30.57056 E
Derinlik:7 km
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