Eskişehir'de adrenalin dolu dakikalar: Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı, içinden çıkanlar şaşırttı
Eskişehir'de, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin çöp kutusunun yanına bıraktığı şüpheli valiz bomba imha ekiplerince kontrollü olarak fünyeyle patlatıldı. Valizden çıkanlar ise şaşırttı.
Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı yakınındaki bir çöp kutusu yanında valiz görenler, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu.
ÇAY BAHÇESİ BOŞALTILDI
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri valiz çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Valizin bulunduğu alanın karşısındaki çay bahçesi de tedbiren boşaltıldı.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrollü olarak fünye ile patlattı.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KİTAPLARI ÇIKTI
Şüpheli valizden ders ve üniversiteye hazırlık kitapları çıktı. Polis ekiplerince kitaplar ve valiz incelemeye alındı.
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