Eskişehir'de apartmanın 5'inci katından düşen kadın öldü
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, anahtarını unuttuğu evine merdiven boşluğundaki pencereden uzanarak girmeye çalışan kadın, apartmanın 5'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.
Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'deki bir sitede oturan Asuman Eyiol, alışveriş yapıp evine döndü.
Anahtarını unuttuğu için apartmanın 5'inci katındaki evine giremeyen Eyiol, apartman merdiveninde bulunan pencereden evinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalede Eyiol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Eyiol'un cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Daha sonra ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Eyiol'un cenazesi, Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camisi'nde kılınan namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- Akşener'den sert yanıt!
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'