Kağıthane'de faciadan dönüldü: Metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu

İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağıya inen hafif ticari araç metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:00
Kağıthane'de faciadan dönüldü: Metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde, geçen pazar günü öğle saatlerinde; sipariş yetiştirmek için hafif ticari araçla ilerleyen Furkan Erdinç (25), yokuştan aşağıya inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Hızlanan araç, demir korkulukları kırarak yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü. Feci kazada sürücü Furkan Erdinç, hafif yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken bina sakinleri büyük panik yaşadı.


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