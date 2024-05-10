Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:59
Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
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Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile oğlu Yakup K. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


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