Eskişehir'de belediyenin hayvan bakımevi için 'yasaya aykırı' diye kapatma kararı verildi: Hayvanlara ne olacak?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi’ne karara ilişkin itiraz davası açtı. Ayrıca Odunpazarı Kaymakamlığı ile Eskişehir Valiliği’ne de itiraz etti. Yaklaşık 300 hayvanın bulunduğu bakımevinin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.

(Kazım Kurt)

‘BOŞALTMAYACAĞIZ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bakımevinde yer alan 300’e yakın hayvanın sahiplendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurt, “Yeni arazide yasaklı ırklar için alan yapıp tel örgüleri çekmiştik, henüz tamamlanmamıştı. Daha sonra da durdurma kararı çıktı ve ruhsatın da iptal edildiğini öğrendik. Yasal olarak gelip her an mühürleyebilirler ama biz boşaltmayacağız” dedi.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2 aydır kendi başımıza tepki göstermeye çalışıyoruz. Yereldeki birçok hayvansever dernekler bu olayı umursamadı. Tüm Türkiye’nin bu duruma tepki göstermesini istiyoruz. Hayvanların sahiplendirilmesi için ilanlar açtık. Hayvanlar arasında yasaklı ırklar da var ve onların sahiplendirilmesi söz konusu değil. Bu hayvanların sorumlusu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’dür.”