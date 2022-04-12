Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi! Jandarma personeli yaralandı
Eskişehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrilerek yan yattı. Olayda 4 jandarma personeli ve 1 mahkum ile araç sürücüsü, yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı halatla bağlayarak şarampole devrilmesini engelledi.
Kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Asri Mezarlığı mevkiinde meydana geldi.
Afyonkarahisar cezaevinden hastane kontrolü için getirdiği mahkumu geri götüren 03 ADC 037 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü, 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bir kısmı askıda kalan aracın şarampole devrilmemesi için halatla kendi araçlarına bağladı. Ardından baltayla kırdıkları ön ve arka camlardan 6 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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