Denetlenmeyen öğrenci servisleri kazalarda can almaya devam ediyor

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Son zamanlarda birbiri ardına gelen okul servisi kazaları, gözleri taşımalı eğitime çevirdi. Yeterli denetime tabi tutulmayan okul servisleri kazalara neden oluyor.

Giresun’da yaşanan öğrenci servisi kazasında yedi öğrenci yaralanmıştı. Bu son kaza örneğini anımsatan Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Enver Önder, servis kazalarının disiplinsizlik ve kuralsızlıktan kaynaklandığını belirtti. Enver Önder, “Servis araçları sağlıklı biçimde kontrol edilmiyor. Çocukların servis araçlarında rehber yardımıyla yolculuk yapması gerekirken bunun yerine şoförler rehberlik görevi üstleniyor. Yeter ki insanlar para kazansın, isterse öldürürken kazansın diyorlar” diye konuştu.

RANT CAN ALIYOR

Önder, taşımacılığın zorunlu olarak eğitimin parçası haline getirildiğini ve ticari amaçla yapıldığını da belirterek “Okul servislerinde rant öne alındığı için taşıma görevini üstlenenler kontrol ve denetime tabi tutulmuyor. Birisi öğrenci taşımacılığı yapmak istiyorsa önce o insanın hangi siyasi görüşten olduğu inceleniyor. Bir okulun öğrenci taşımacılığına ihtiyacı var mı diye inceleme yapılmıyor. Çocuklarımızı taşımalı eğitime tabi tutarsanız, bunun adı taşıma görevi yapan sürücülere iş bulmaktır” ifadelerini kullandı.

ARAÇ BAKIMI YOK

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin de servis şoförlerinin devlet tarafından yalnız bırakıldığını ve destek görmediğini söyledi. Çetin, servis şoförlerinin araç bakımı yapamadığını, artan maliyetlerden dolayı zor durumda kaldıklarını kaydederek “Geleceği emanet ettiğimiz çocuklar risk altında. Şoförler artan döviz ve yakıt fiyatlarından dolayı kaygılı. Araçlara gerekli bakım sağlanamıyor. Devletin gerekli yardımları yapması gerek” ifadelerini kullandı.



