Eskişehir'de dilencilik operasyonu: Üzerlerinden 42 bin lira çıktı
Odunpazarı'nda dilencilik yaptıkları tespit edilen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve döviz ele geçirildi. Zabıta ekipleri, şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesti.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimlerde H.N. isimli şahsın dilencilik yaptığını tespit etti. Ekipler, H.N.’yi gözaltına aldıktan kısa bir süre sonra, onu almak için araçla gelen S.A. ve T.A. isimli iki kişiyi daha yakaladı.
Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, çöp poşetine saklanmış halde yüksek miktarda para bulundu. Üç kişinin üzerinden çıkan toplam para 42 bin 32 lira olarak kayda geçti. Ayrıca bir miktar döviz de ele geçirildi.
Zabıta ekipleri, şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygularken, ele geçirilen paraya da el koydu.
Odunpazarı Belediyesi, vatandaşları sokakta dilencilik yapan kişilere karşı dikkatli olmaya ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardım kuruluşları aracılığıyla ulaşmaları konusunda uyardı.
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