Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu: 12 bin litre...

Eskişehir'de polislerce durdurulan tankerde 12 bin 754 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 18:55
Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu: 12 bin litre...
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir tankeri kent merkezinde durdurdu.

Araçta 12 bin 754 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.


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