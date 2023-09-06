Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu: 12 bin litre...
Eskişehir'de polislerce durdurulan tankerde 12 bin 754 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir tankeri kent merkezinde durdurdu.
Araçta 12 bin 754 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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