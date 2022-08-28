Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi
Eskişehir'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski çağlara ait olduğu belirlenen şarap mayasını satmak isteyen 6 kişiyi takibe aldı. Yukarısögütönü Mahallesi'nde durdurulan 2 araçtaki 6 şüpheli, suçüstü yakalandı.
TAM 537 KİLO...
Araçlarda yapılan aramalarda, 537 kilo şarap mayası ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Kilolarca şarap mayası ise inceleme için Eskişehir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri