Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi

Eskişehir'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 11:58
Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski çağlara ait olduğu belirlenen şarap mayasını satmak isteyen 6 kişiyi takibe aldı. Yukarısögütönü Mahallesi'nde durdurulan 2 araçtaki 6 şüpheli, suçüstü yakalandı.

TAM 537 KİLO...

Araçlarda yapılan aramalarda, 537 kilo şarap mayası ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kilolarca şarap mayası ise inceleme için Eskişehir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


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