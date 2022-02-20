Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı: Gerekçe 'şaraphane hisseleri'
Fransa'nın Correns köyündeki Chateau Miraval'ı 2008'de satın alan Angelina Jolie ve Brad Pitt yine aynı gerekçe ile karşı karşıya geldi. Pitt, çift olarak birlikte satın aldıkları Fransız şaraphanesindeki hissesini satan Angelina Jolie'ye dava açmaya hazırlanıyor.
İki yılı evli olmak üzere yaklaşık 11 yıl birliktelik
yaşayan oyuncular, Eylül 2016'da "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle
ayrılmıştı. O zamandan beri üçü evlat edinilen 6 çocuğun velayet davası da
dahil birçok davaya müdahil oldular.
Bu yasal mücadelelerin sonuncusunda 58 yaşındaki Pitt,
Jolie'nin şaraphanelerindeki hisselerini Yuri Shefler adlı bir Rus oligarka "gizlice"
sattığını iddia etti.
TMZ'nin elde ettiği belgelere göre Jolie ve Pitt, Fransa'nın
Correns köyündeki Chateau Miraval'ı 2008'de satın almıştı.
Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, Pitt, yıllar
boyunca şaraphaneye çok fazla vakit ve para yatırdığını, boşanmış çiftin iki
tarafın da diğer kişinin rızası olmadan hisselerini satamayacağı üzerine ortak bir
kararı olduğunu iddia etti.
Şaraphanedeki hisselerini satma konusunu Temmuz 2021'de
mahkemeye taşıyan Jolie, o sırada alıcının adını vermemişti.
Mahkeme belgelerine göre Pitt, Eylül 2021'de Jolie'nin
satışı sürdürmesini kabul etmiş fakat satışa rıza göstermediğini açıklamıştı.
Ekim'deyse Pitt, Shefler'ın yönettiği Tenute del Mondo adlı bir şirketin
Jolie'nin şaraphanedeki hissesini satın aldığını öğrendiğinde şoke olduğunu
söylemişti.
Pitt, Jolie'nin anlaşmanın ayrıntılarını kendisinden sakladığını iddia etti. Pitt'in davası, Jolie'nin Shefler'la anlaşmasının feshedilmesini amaçlıyor ve ayrıca tazminat talep ediyor.
İlgili Haberler
- Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek
- Angelina Jolie, Afgan kadının mektubunu paylaştı: 'Bir daha hiç dışarı çıkamayabilirim'
- Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: 'Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Amaç ortaklığı tabana yaymak
- Akademisyenler bilim üretemiyor
- Almanya bizi kıskanmıyor!
- Elektrikte vatandaşın tazminat hakkı
- İstanbul Havalimanı’nda Bitmeyen Sorunlar
- 'Gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar'
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...