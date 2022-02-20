Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı: Gerekçe 'şaraphane hisseleri'

20 Şubat 2022 Pazar, 00:00

İki yılı evli olmak üzere yaklaşık 11 yıl birliktelik yaşayan oyuncular, Eylül 2016'da "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle ayrılmıştı. O zamandan beri üçü evlat edinilen 6 çocuğun velayet davası da dahil birçok davaya müdahil oldular.

Bu yasal mücadelelerin sonuncusunda 58 yaşındaki Pitt, Jolie'nin şaraphanelerindeki hisselerini Yuri Shefler adlı bir Rus oligarka "gizlice" sattığını iddia etti.

TMZ'nin elde ettiği belgelere göre Jolie ve Pitt, Fransa'nın Correns köyündeki Chateau Miraval'ı 2008'de satın almıştı.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, Pitt, yıllar boyunca şaraphaneye çok fazla vakit ve para yatırdığını, boşanmış çiftin iki tarafın da diğer kişinin rızası olmadan hisselerini satamayacağı üzerine ortak bir kararı olduğunu iddia etti.

Şaraphanedeki hisselerini satma konusunu Temmuz 2021'de mahkemeye taşıyan Jolie, o sırada alıcının adını vermemişti.

Mahkeme belgelerine göre Pitt, Eylül 2021'de Jolie'nin satışı sürdürmesini kabul etmiş fakat satışa rıza göstermediğini açıklamıştı. Ekim'deyse Pitt, Shefler'ın yönettiği Tenute del Mondo adlı bir şirketin Jolie'nin şaraphanedeki hissesini satın aldığını öğrendiğinde şoke olduğunu söylemişti.

Pitt, Jolie'nin anlaşmanın ayrıntılarını kendisinden sakladığını iddia etti. Pitt'in davası, Jolie'nin Shefler'la anlaşmasının feshedilmesini amaçlıyor ve ayrıca tazminat talep ediyor.