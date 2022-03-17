Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 34 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, saat 23.00 sıralarında rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi.
İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İşçilerden 31’i, ilk müdahalelerinin ardından hastanelerden taburcu edilirken, servise alınan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor.
İşçileri zehirleyen gazı belirlemek için çalışma başlatan ekipler, fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmurla yağmur suyu rögarına indiğini ve biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.
Video Haberler
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- BM, Afganistan için bağışı talebinde bulundu
- Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
- AKP'den eski vekillere davet
- İETT'den toplu ulaşıma zam açıklaması
- İspanyol başkana boğazda gezinti
- Kılıçdaroğlu davayı kazandı
- Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu bitiyor
- Putin'den Kırım açıklaması
- Valilikten yoğun kar yağışı uyarısı: Tarih ve saat verdi
- İstanbul’da 'dolandırıcılık' operasyonu: 107 gözaltı