Eskişehir’de kaçak hap ve sigara ele geçirildi
Eskişehir’de polis ekiplerince takibe alınan 5 şüphelinin işyerlerinde yapılan aramalarda, aralarında kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyelerinin yanı sıra filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 şüphelinin işyerinde kaçak ilaç ve sigara sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Savcılık talimatıyla takibe alınan şüpheliler bir süre izlendikten sonra işyerlerine baskın yapıldı. Aramalarda 10 bin 153 adet kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyesi, 22 bin 600 adet makaron olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı, 7 bin 920 adet sarılmış kaçak sigara, 9 bin 600 kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- Naci Görür: Vatandaşlar tazminat davası açabilirler
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı