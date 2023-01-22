Eskişehir'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 gözaltı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 13:07
Eskişehir'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 gözaltı
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Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Katranlık mevkisinde yapılan araştırmada şüpheliler, M.B., E.B., M.M.Ü. ve B.D. kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 27 mermi, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 30 kurusıkı mermisi, el testeresi, balyoz, kazma, kürek ile 4 define arama çubuğu ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.


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