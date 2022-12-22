Karabük'te kaçak kazı ve tarihi eser operasyonu: 9 gözaltı
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İsmetpaşa Mahallesi ormanlık alanında izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç. ve Ş.İ.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturmayı genişleten ve polisten de destek alan ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen H.K, O.T, A.K, S.O.Ç, K.K, Y.K. ve F.Y'i de gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, üzerinde haç işareti bulunan sikke ile tarihi eser niteliğinde 2 vazo ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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