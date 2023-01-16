Eskişehir'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 5 gözaltı
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Doğançayır Mahallesi’nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kuyu mevkisinde O.K., H.K., B.Ö., G.S. ve H.E., iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandı.
Aramalarda ise ruhsatsız tabanca, boş şarjör, jeneratör, arazi tarama cihazı, arama görüntüleme tableti ve çantasının yanı sıra tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.
TAŞ, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, tarihi olabileceği değerlendirilen taş da incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
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