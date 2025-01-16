Eskişehir'de kan donduran olay... Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu!
Eskişehir'de şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi.
Görevliler bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #eskişehir #bebek cesedi #şehir çöplüğü
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