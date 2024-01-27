Eskişehir’de korkunç olay… Şehir çöplüğünden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı.
Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışanlar personeller tarafından bebek cesedi bulundu.
Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesedi bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı evde doğduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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