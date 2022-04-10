Eskişehir’de korkutan yangın! Ev ve arabalar küle döndü
Eskişehir’de bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ev ve iki aracı küle çevirdi. Şans eseri evde kimsenin bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ile garajındaki traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 00.40 sıralarında Mihalıççık ilçesine bağlı Kızılbörüklü Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi küle çevirdi. Yangın nedeniyle komşu evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Şehir merkezinde ikamet eden N.K.’ye ait olduğu tespit edilen evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında N.K.’ye ait evin tamamı ve garajında bulunan traktör, otomobil ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
- İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi!
- Utku K.'nin ilk vukuatı değilmiş!
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Eskişehir’de korkutan yangın!
- Silivri'de kuzenini bıçaklayan Reyhan T. tutuklandı
- AKP'li isme adrese teslim kadro
- Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
- 'Kapadokya’da katliamı durdurun'
- Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e düştü
- Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
- 'Bu şehre ihanet etmiş olursunuz'
- Başakşehir, Sivasspor’un serisine son verdi!
- Sneijder'den derbi yorumu: Bir kez daha söylüyorum...