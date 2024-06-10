Eskişehir'de Onur Haftası yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de Onur Haftası nedeniyle yapılan yürüyüşe emniyet güçleri müdahalede bulundu. Slogan atan grubun çevresini saran çevik kuvvet ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:30
Abone Ol google-news

Eskişehir’de Onur Haftası nedeniyle Ulus Anıtı önünde toplanarak yürüyüş yapmak isteyen gruba emniyet güçleri müdahale etti. Ellerindeki pankartlarla slogan atan grubun çevresini saran çevik kuvvet ekipleri, 5'i kadın, 5'i erkek olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de bir grup, Onur Haftası sebebiyle yürüyüş düzenlemek istedi. Ulus Anıtı önünde toplanan gruba emniyet güçleri müdahale etti. Ellerindeki pankartlarla slogan atan grubun çevresini saran çevik kuvvet ekipleri, 5'i kadın, 5'i erkek olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.


İlgili Haberler

'Onur yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 kişi gözaltına alındı

'Onur yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler