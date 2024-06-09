'Onur yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:30

Güncelleme: 09.06.2024 - 19:30

Eskişehir’de sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı.

Onur ayı nedeni ile 'Onur yürüyüşü' yapmak isteyen grup üyeleri LGBT bayrakları açarak sloganlar attı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Ulus Anıtı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Ancak grup yürüyüş yapmak isteyince Çevik Kuvvet ekipleri müdahale edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 5’i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.