Eskişehir'de seçimi kim kazandı? Eskişehir başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Eskişehir'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları....
Eskişehirliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Eskişehir'da seçimi hangi aday kazandı?
ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Ayşe Ünlüce, AKP'den İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den Melih Aydın, DEM Partiden ise İzzettin Altun başkan adayı olarak aday gösterildi.
ESKİŞEHİR'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Eskişehir 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.
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