Yayın yasağı ne zaman kalkacak? Yayın yasağı bitti mi? 31 Mart 2024 yayın yasağı ne zaman bitecek? YSK başkanı açıkladı...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:02

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:02

Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen Yerel Seçimler için sandık başına gitti. YSK'nin kurallarına göre yayın yasağı nedeniyle ilk sayımların ardından haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. Yurttaşlar yayın yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, yayın yasağı ne zaman kalkacak? Yayın yasağı saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...

Belediye Başkanı ve için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev alacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Öte yandan saatlerin 17.00’yi göstermesine rağmen daha önceden sıraya girerek sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabiliyor.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yayın yasağı 18:30'da kalkmıştı.

SEÇİM YASAKLARI KALKTI MI?

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.







