Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Hayatı olumsuz etkiledi

Yayınlanma: 17.06.2023 - 17:59

Güncelleme: 17.06.2023 - 19:04

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak yağmur, kent merkezindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonucunda Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya Karayolu'nu su bastığı için araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında yoğun su birikintileri meydana geldi. Birikintiler nedeniyle arızalanan birçok araç suyun içinde kaldı. Kimi araçları, vatandaşlar iterek sudan çıkarttı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. İnönü ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu.

Bu arada bazı evleri de su bastı.