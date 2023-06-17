Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağmur sonucunda bazı yolları su basarken, görüş mesafesinin kısıtlanmasıyla şehir merkezi bomboş kaldı.

İHA/AA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 17:59
Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Hayatı olumsuz etkiledi
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak yağmur, kent merkezindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonucunda Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya Karayolu'nu su bastığı için araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında yoğun su birikintileri meydana geldi. Birikintiler nedeniyle arızalanan birçok araç suyun içinde kaldı. Kimi araçları, vatandaşlar iterek sudan çıkarttı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. İnönü ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu.

Bu arada bazı evleri de su bastı.


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