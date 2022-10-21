Eskişehir'de silahlı saldırı: Otomobilin önünü kesip, rastgele ateş etti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Emrah K. (33), akrabası Yunus (27) ve Elif K. (26) çiftinin bulunduğu otomobilin önüne keserek, rastgele ateş etti. Çift yaralanırken, kaçan şüpheli teslim oldu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde oturan Emrah K., önceki gün Eskişehir-Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Yunus ve Elif K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çifti Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Çalışma başlatan ekipler, Emrah K.'nin kaçtığı otomobili Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Emrah K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.
İfadesi alınan Emrah K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus ve Elif K. çiftinin hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!