İzmir Adliyesi saldırısı davasında tanık: Sanığı Suriye'den tanıyorum

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:50

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK'li teröristler tarafından düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu terörist Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı.

Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Terörist Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e çok sayıda mermi, TNT, el bombasını tatlı kutularında getirdiği belirtildi. Savcı, Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

"BİR ARKADAŞIYLA GELİP KALDI"

Hıso'nun yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hıso, avukatları ve tercüman salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak tanık R.H.'ye söz verildi. R.H., "Sanığı Suriye'den tanıyorum. Üç sokak ötede oturuyordu. Aslında abimin arkadaşıdır. İzmir'e geldiğinde bana Facebook'tan mesaj attı. 'Size misafirliğe geleceğim' dedi. Bir arkadaşıyla birlikte geldi ve 1 gece kaldılar. Evde kaldıktan sonra ben sanıkla Kemeraltı'na gittim. Sonra da ayrıldık. Bir daha görmedim. Yanındaki kişiyi tanımıyorum. Hıso, babamlara yanındaki arkadaşının patronun oğlu olduğunu söylemiş" dedi.

Duruşmada söz verilen sanık Hıso ise daha önceki ifadelerinde işkence altında ne istedilerse söylediğini iddia ederek, "Benim ve sülalemde kimsenin terörle bağlantısı yok" dedi.

Müvekkilinin suçsuz olduğunu savunan sanık avukatı ise tahliye ve beraat talebinde bulundu. İddia makamı, esas hakkında mütalaasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Konuşmaların ardından heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.