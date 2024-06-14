Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattığı, baskı ve cebirle yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince 12 şüpheli, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattığı, baskı ve cebirle yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde belirlendi. Soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu
- 'Kendini kurt zanneden çakallara...'