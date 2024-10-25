Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:34

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y'nin haksız kazanç elde etmek amacıyla ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatarak borç para verdiği, baskı ve şiddet kullanarak bu borçları katladığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığı iddiası üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelinin evinde yapılan aramada, 8 isme yazılmış 2 milyon 788 bin 500 lira değerinde senet, tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçundan gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #eskişehir #Tefecilik #tefeci

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