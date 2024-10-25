Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y'nin haksız kazanç elde etmek amacıyla ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatarak borç para verdiği, baskı ve şiddet kullanarak bu borçları katladığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığı iddiası üzerine operasyon başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelinin evinde yapılan aramada, 8 isme yazılmış 2 milyon 788 bin 500 lira değerinde senet, tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçundan gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #eskişehir #Tefecilik #tefeci
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması
- Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili flaş karar!