Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı: 'Burası şeriat ülkesi...'

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, sabah saatlerinde saldırıya uğradı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı: 'Burası şeriat ülkesi...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:28

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, sabah saat 05:45’te Burak Özger isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Şahıs, “Burası şeriat ülkesi” diyerek stantlara, ışıklara, çadırlara ve masalara zarar verdi.

Eskişehir yerel medyasına göre görgü tanıkları, saldırganın Atatürk ve İsmet İnönü heykellerine yönelik tehditkâr ifadeler kullandığını belirtti. Videoda, “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” diyerek anıtın ışıklandırmasına zarar verdiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği ve şahsın ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatılacağı bildirildi.


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