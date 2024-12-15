Genco Erkal’a Eskişehir’den anlamlı vefa: Şehir Tiyatroları Genco Erkal sahnesi açıldı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:42

Güncelleme: 15.12.2024 - 13:42

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın ismi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ndeki Sanat Sokağı’nda bulunan Şehir Tiyatroları Genco Erkal Sahnesi’nde yaşayacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarıyla birlikte Eskişehir’de sahnelediği "Azizlikler" oyunu ile Genco Erkal’ın ismini Eskişehir’de ölümsüzleştirdi.

Sahnenin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genco Erkal’ın kızı Ayşe Erkal Sümer, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, tiyatro ve sinema sanatçısı Meral Çetinkaya, Avukat Turgut Kazan, belediye bürokratları, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GENCO ERKAL’IN BİZİM TİYATROMUZ İÇİN BAMBAŞKA BİR DEĞERİ VE ÖNEMİ VARDIR"

Açılışta ilk olarak konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, "Bugün buruk bir sevinç içindeyiz. Genco Erkal’ın bizim tiyatromuz için bambaşka bir değeri ve önemi vardır. Kendi tiyatrosu dışında ilk ve tek olmak üzere, bir tek bizimle tiyatro çalıştı. Bu bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. İyi ki onu tanımışız" dedi.

"BURADAKİ BU GÜZEL İNSANLARA SÖYLEYEBİLECEĞİM TEK ŞEY TEŞEKKÜR ETMEK"

Daha sonra söz alan Genco Erkal’ın kızı Ayşe Erkal Sümer ise "Buradaki bu güzel insanlara söyleyebileceğim tek şey teşekkür etmek. Babamın vefatından sonra açılan ilk Genco Erkal Sahnesi burası, onun için herkese çok teşekkür ediyorum ve Eskişehir Şehir Tiyatrolarına bu sahnede güzel bir ömür diliyorum" diye konuştu.

"BU SAHNE ERKAL’IN TİYATRO DEĞERLERİNİ YAŞATACAK"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ni süsleyen, bu güzel Sanat Sokağı’mız çok uzun soluklu bir hikaye. Yılmaz Büyükerşen Hocamızla proje aşamasından itibaren çok büyük bir heyecanla çalışmıştık. Eskişehir'de sanatın, sanatseverlerin ve sanatçıların buluşma noktası oldu. Sanatın kalbi burada atsın diye güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Hayallerimizden bir tanesi de Genco Erkal'a burada bir sahne hediye etmekti. Bu sahne Eskişehir Sanat Sokağı'na çok değer katacak. Bu sahnede şehir tiyatrolarımız, Azizlikler Oyunu'yla başlayan, Genco Erkal'ın yürüttüğü yol burada çok daha büyük anlamlar katacak. Bu sahne Erkal’ın tiyatro değerlerini yaşatacak" dedi.

"ŞİMDİ DE EMİNİM DİMDİK BİR ŞEKİLDE DUYGULANARAK BİZLERİ İZLİYOR"

Usta oyuncunun halkın sesi olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, "Genco Erkal sadece tiyatro yolculuğunda değil, aynı zamanda politik tiyatroda da çok önemli bir isim. Tiyatroyu sadece bir sanat olarak görmedi, halkın sesi olarak da gördü ve bütün zulümlere, yasaklamalara, sansürlere rağmen sahnede hep dimdik durdu. Şimdi de eminim dimdik bir şekilde duygulanarak bizleri izliyor. Sanat adına bütün güzel dileklerimiz ona gitsin. Hep söylediğim bir şey var; sanat bizim görünen ve görünmeyen bütün yaralarımızı iyileştirir. Bu sahnede biliyorum ki, önce Eskişehir'deki yaraları, sonra da bütün Türkiye'deki yaraları iyileştirecek. Hem şehrimize, hem ülkemize ilaç gibi olacak" diye konuştu.

"HER YIL DÜZENLİ OLARAK VERMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ÖDÜL DEĞERLENDİRMESİNİ BAŞLATIYORUZ"

Başkan Ünlüce, ayrıca bir müjde de vererek, "Sadece ülkemize değil insanlığa mal olmuş bir değer olan Erkal’ın adını yaşatmak için hayata geçireceğimiz bir diğer yeni çalışmanın haberini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘Genco Erkal Onur Ödülü’ adıyla Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuzun organize edeceği ve her yıl düzenli olarak vermeyi düşündüğümüz ödül değerlendirmesini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



"KEŞKE HAYATTA OLSAYDI"

Genco Erkal’ın çok önemli bir tiyatrocu olduğunu söyleyen önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de "Onun ismi, onun sahnesi, bu sahnede oynanacak her türlü oyunda onun Anadolu’daki uzantısının sanatını ortaya koyduğu yer olarak anılacak. O bile büyük onurdur. Keşke hayatta olsaydı ve böyle bir salonun kendisi için nihayete erdirilmiş ve kendisine adanmış bir sahne olduğunu görmesini dilerdim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından müzisyen Deniz Doğangün, Gökhan Çağıran ve Ercan Çağıran’ın hazırladığı Genco Erkal’ın sevdiği şiirler ve türküler seslendirildi. Daha sonra Yönetmen Selçuk Metin’in hazırladığı "Genco Dostlar Arasında" belgeseli katılımcılarla buluştu. Tiyatro eleştirmenleri Seçkin Selvi, Zeynep Oral, Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün konuşma yaptığı "Genco Erkal’ın Hayatından Kesitler" paneli düzenlendi.