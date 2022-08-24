Eskişehir'de, yıldırım isabet eden ormanda yangın

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:51

İnönü ilçesi Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanında, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede ağaçlara sıçradı.

Ormandan yükselen yoğun dumanları görenler, İnönü Orman İşletme Şefliği’ne bilgi verdi. Alevlere 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracı da arazözlere su takviyesi yaptı.

Orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.