Eskişehir'deki istismarcı müdür iki okula atanmış
Müdürlük yaptığı okuldaki bir kız öğrenciyi kaçırdığı için görevinden uzaklaştırılan M.K. iki okula müdür atandı. M.K., görevli olduğu okuldaki öğrencilerin, “Taciz ediliyoruz” şikayeti üzerine dün gözaltına alındı.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde okul müdürlüğü yaparken bir kız öğrenciyi kaçırdığı için görevinden uzaklaştırılan ve hakkında taciz iddiaları bulunan M.K.’nin, iki okula birden müdür olarak atandığı açığa çıktı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir ortaokulda müdürlük yapan M.K., eski öğrencisi İ.’yi farklı tarihlerde birkaç kez kaçırdı. Müdür hakkında savcılığa defalarca, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ile “Nitelikli cinsel saldırı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. M.K. hakkında 2020 yılında adli soruşturma başlatıldı.
KISA BİR SÜRE ÖNCE MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞ
Edinilen bilgiye göre M.K., adli soruşturma başlatılmadan kısa bir süre önce müdürlük görevinden istifa etti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müdürlük görevinden istifa eden M.K. hakkında başlattığı soruşturmadan hafif disiplin cezası çıktığı ve bir imam hatip lisesine öğretmen olarak atandığı bildirildi. Skandallar zinciri bununla da sınırlı kalmadı. M.K.’nin tüm bu süreçlere karşın Eskişehir’de iki okula birden müdür olarak atandığı öğrenildi. Tacizci müdürün bir ortaokulda müdürlük yaptığı, bir imam hatip ortaokulunda ise müdür vekilliği görevini üstlendiği tespit edildi.
M.K.’nin müdür olarak atanmasını takip eden Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, 2 Şubat’ta Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile bilgi talep etti. M.K.’nin, daha önce, “Kız öğrencilere uygunsuz davranışlarda bulunduğu” gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığını belirten Karaalioğlu, “Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir” ifadeleriyle valilikten atamayla ilgili bilgi istedi.
İki okulda birden yöneticilik yapan M.K., görevli olduğu okuldaki bazı öğrencilerin, “Tacize uğradık” iddiaları üzerine dün gözaltına alındı.
HESAP VERMELİLER
CHP Milletvekili Utku Çakırözer, çocukları istismar eden müdürün yanı sıra kimler tarafından ve hangi gerekçelerle korunarak müdürlük koltuğunda tutulduğunun üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Çakırözer, soruşturmanın mutlaka genişletilmesi gerektiğini belirterek, “Bu kişiyi bu sicille ısrarla müdürlük koltuğunda tutanların hem idari olarak hem de yargı önünde hesap vermesi gerekiyor” dedi.
MEB’e, “Hayatını bu kutsal mesleğe adayan dört dörtlük namuslu dürüst eğitim emekçilerini müdür yapmamak için yedi sülalesini araştıran, 'Gözünün üstünde kaşın var' diye bahaneler uyduranlar böyle bir sicili nasıl ve kimin etkisiyle görmezden geldiler?” diye soran Çakırözer, şunları kaydetti:
“Bugün yavrularımızın yaşadığı tacizlerin sorumlusu sadece bu kişi değil, onu tüm bu kötü siciline rağmen koruyup yükseltenlerdir. Geçmişte de benzer olaylar gerçekleştiren bir kişinin öğrenciler ve çocukların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması gerekirken onu tekrar öğrencilerin arasına koymak ve okula müdür yapmak öğrencileri ateşe atmaktır.
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