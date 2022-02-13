Eskişehir'de silahlı saldırı: İşlettiği kahvehanede öldürüldü
Eskişehir Odunpazarı'nda kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan, iş yerinde tartıştığı Hüseyin Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan, gece yarısı iş yerinde Hüseyin Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Hüseyin Ö., belinden çıkardığı tabancayla Gürcan’a ateş etti.
Ağır yaralanan Gürcan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Gürcan hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Hüseyin Ö.'yü, yakalayarak gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Ö. ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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