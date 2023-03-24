Eskişehir'in Milli Mücadele yıllarına ışık tutuluyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:12

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 16:12

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” projesi de Eskişehir’in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşan ve Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

1 YIL AÇIK KALACAK

Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu sergisi, Eskişehir’in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları’na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor. Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesini aktarıldığı sergi, 1 yıl boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

BELGESELLE TARİHE NOT

Kent arşivi için büyük bir katkı olarak dikkat çeken belgesel de Milli Mücadele’de Eskişehir’in öyküsünü anlatıyor. Hazırlanan belgesel, görsel olarak Milli Mücadele yıllarının tarih severlere anlatımını kapsıyor. Belgesel, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube sayfasından izlenebiliyor.

5 KİTAPLIK SERİ

Eskişehir’de İşgal ve Direniş, Eskişehir’in Kurtuluşu, Milli Mücadelede Eskişehir’de Sol, Yunan Arşiv Kayıtlarında İşgal Eskişehir’i ve Milli Mücadele ve Eskişehir adlı kitaplardan oluşan “100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” serisi 5 kitaptan oluşuyor. Her biri farklı araştırmalar ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir’in Milli Mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor. Sadece yerli değil, Yunan arşivinden de belgelerin ışığında hazırlanan kitaplar, objektif şekilde tarihi olayların akışını, okuyuculara aktarıyor. Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne uluşabiliyor.

'ÖZEL ANLAM TAŞIYOR'

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da projenin çok özel bir anlamı olduğunu ifade ederek, “Eskişehir, Milli Mücadele yıllarında askeri ve siyasi olayların yaşandığı diğer illerimiz kadar ön planda gözükmüyor. Oysaki ilimizde yaşanan olaylar, kent halkının işgalcilere karşı mücadelesi kesinlikle tarih sahnesinde büyük yere sahip. Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir ziyaretlerinde sarfettiği sözlerden de bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Kentimiz bir kez İngilizler, bir kez de Yunanlar tarafından olmak üzere iki kez işgal edildi. Eskişehir demiryolu ulaşımının merkezinde olması nedeniyle çok kritik bir öneme sahip. Demiryolu ile İstanbul’dan Anadolu’ ya geçişlerde kilit rolü oynarken aynı zamanda askeri açıdan da batı Cephesi’nin bütün yükünü üstlendi. Milli Mücadele’de Eskişehir herhangi bir cephe değil, hem askeri hem de kurtarılacak ve/veya inşa edilecek ülkenin siyasi rejiminin ne olacağına ilişkin derin tartışmaların yaşandığı alanlardan biriydi. Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nde yaşanılan beş büyük savaşın dördü Eskişehir ve çevresinde gerçekleşti. Bu nedenle halk savaşın en korkunç yüzünü doğrudan doğruya yaşadı. Bu haliyle Eskişehir, Milli Mücadele açısından özel bir şehir manzarası sergilemektedir. Biz de bu mücadelenin, Eskişehirlilerin işgalcilere karşı verdiği vatan savunmasının derlenip tarihe not düşülmesini istedik. Tarih Vakfı ile birlikte yaptığımız projemiz, kitapları, sergisi ve belgeseli ile çok özel bir anlam taşıyor. Uzun süren araştırmalar, çalışmalar ve büyük çabaları barındıran bu projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.