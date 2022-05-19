Ekrem İmamoğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı:

19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Yüksel Mansur Kılınç da İstanbul Valiliği’nin düzenlediği törende yer aldı. Resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

Haberin devamı...