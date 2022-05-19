Saadet Partisi’nden 19 Mayıs videosu: Biz sizin yaşınızdayken…

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:39

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Saadet Partisi resmi Twitter hesabından bir video yayınladı.



“Biz sizin yaşınızdayken…” notu ile yayınlanan videoda gençliğin mesajları ve ülke sorunları yer aldı.