Saadet Partisi’nden 19 Mayıs videosu: Biz sizin yaşınızdayken…

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir video yayınlayan Saadet Partisi, ülkenin ve gençliğin güncel sorunlarını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:39

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Saadet Partisi resmi Twitter hesabından bir video yayınladı.

“Biz sizin yaşınızdayken…” notu ile yayınlanan videoda gençliğin mesajları ve ülke sorunları yer aldı.

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