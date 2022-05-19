SADAT'tan tepki çeken 19 Mayıs mesajı: Atatürk'ü yok saydı!

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SADAT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ü anmaması nedeniyle tepki toplayan Twitter mesajını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta kapısına gitmesiyle yeniden gündeme gelerek tartışmalara neden olan SADAT'ın Twitter sayfasından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yapıldı.

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