SADAT'tan tepki çeken 19 Mayıs mesajı: Atatürk'ü yok saydı!
SADAT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ü anmaması nedeniyle tepki toplayan Twitter mesajını kaldırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta kapısına gitmesiyle yeniden gündeme gelerek tartışmalara neden olan SADAT'ın Twitter sayfasından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yapıldı.
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