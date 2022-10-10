Esnaf ciğer ve köfte için zam istedi: "Çok zor dönemeçteyiz"

10 Ekim 2022 Pazartesi, 18:29

Edirne’de bazı tava ciğer ve köfteci esnafı, aralarında imza toplayarak zam talebiyle bağlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurdu. Esnaf, köfte ve ciğerde porsiyon fiyatının 75 liradan 95 liraya çıkarılmasını talep etti.

"NASIL YAPACAĞIZ, BİLMİYORUM"

Tava ciğer ustası Nusret Demir, zammın yapılması gerektiğini, zamla birlikte satışların azalacağını belirterek, "Maliyetlerimiz baya arttı. Ciğere zam geldi. Yağ şu anda çok fazla zam görmüyor ama o da ufak ufak yükseliyor. Temizlik malzemelerimiz çok pahalı oldu. Domates yüzde 100 zamlandı. Yeşil biber ona keza. 2-3 liraya aldığımız soğanı şu anda 8-10 liraya aşağıya alamıyoruz. 95 değil 100 lira yapsak kime satacağız? Benim tereddüttüm o. İnanın şu anda 95 değil 100 lira olması lazım. Doğrusu bu. Dediğim gibi, kime satarız? Çok zor dönemeçteyiz. Nasıl yapacağız, bilmiyorum. 11-12’nci ayda her şeyin yükseleceğini, söylüyorlar" dedi.

"BİZ DE TARİFE ALMAK DURMUNDA KALIYORUZ"

Köfte ve ciğer esnafı Aydın Doğan, ciğerin toptan satış fiyatına zam geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Nasıl olacak bilmiyorum. Sadece odalardan ciğer ve köfteci esnafı olarak tarife değişikliği talebinde bulunduk. Bizim ham maddemiz bundan bir buçuk ay önce 58 liraydı. Bir kilo ciğeri biz toptancılar olarak 58 liraya alıyorduk. Şu an bir kilo ciğerin alımı 98 lira. Bu 3 aylık süreçte yüzde 40 gibi bir artış oldu. Yağın tenekesine bu aralar çok büyük artış olmuyor ama borsa gibi sürekli 5-10 lira oynuyor. Bunların tabi ki müşteriye yansımasını istemiyoruz ama ister istemez, haklı olarak aradaki açığı kapamak için biz de tarife almak durumunda kalıyoruz.

"BENİM 85 LİRALIK CİĞERİM NİYE 98 LİRA OLDU?"

Markete gidiyorsunuz, dün aldığın bir deterjan 1,75 lira. 2 gün sonra gittiğinde hiçbir tarife olmadan 1,90 lira olduğunu görüyorsun. Fakat biz öyle değiliz. Biz aradaki kaybı bile odamızdan izin çıkmadan hiçbir esnafımız tarife değişikliği yapmıyor ve yapamıyor da. Biz ciğeri 3 aydan beri 10 lira farkla alıyoruz. 10 lira farkla alıyoruz diye 75 lira olan porsiyonu hiçbir esnaf 76 liraya satmıyor. Benim 85 liralık ciğerim niye 98 lira oldu? Benim 550 liralık yağım niye 580 lira oldu? Onlar anında uygulamaya geçebiliyorlar. Biz onlar gibi yapamıyoruz. Anında tarife değiştiremiyoruz. Sadece olması gereken durumda ricacı gibi oluyoruz. Aradaki farkla alakalı 10 tane fatura gönderiyoruz, kurumlara. Kurumumuz, valiliğimiz bunu uygun görürse tarife çıkıyor. Tarifeden ziyade bazı şeylerin incelenmesini istiyoruz. Büyük firmaların incelenmesi gerekiyor. Neden sakatat fiyatları değişiyor. Bunların araştırılması lazım. Biz müşterilerimizin zamlı ciğer, köfte yemesini istemiyoruz ama mecbur kalıyoruz.”