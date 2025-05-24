ESOGÜ'de kadınlardan cinsel şiddet protestosu: ‘Faillerle aynı kampüste olmayacağız’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) kadınlar, kampüs içerisinde yaşanan cinsel şiddet olayına karşı yürüyüş düzenleyerek tepki gösterdi. Emekçi Kadınlar (EKA) tarafından düzenlenen eylemde, “Tacize, tecavüze, şiddete başkaldırıyoruz” pankartı açılırken, kadınlar Eğitim Fakültesi turnikelerine kadar sloganlarla yürüdü.

Yürüyüş boyunca “Jin, jiyan, azadî” ve “Kadın, devrim, özgürlük” sloganları atan kadınlar, Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Mehmet İlyas Demir’in cinsel saldırı faili olduğunu ileri sürerek, “Aynı sıralarda oturmak istemiyoruz” dedi.

“ATAERKİL SİSTEM YAŞAMIMIZI TEHDİT EDİYOR”

Üniversite turnikeleri önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Gizem Köksal, kadınların yaşam alanlarında her gün artan şiddetle karşı karşıya bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

“Dinci faşizmin gerici uygulamalarıyla; her geçen gün daha fazla saldırıya uğruyoruz. Ne sokakta, ne evde, ne üniversitede güvendeyiz. Birkaç gün önce bu üniversitede bir kadın öğrenci, cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Tecavüz faili Mehmet İlyas Demir’le aynı kampüste nefes almayı reddediyoruz.”

“ÜNİVERSİTELER KADIN DÜŞMANLIĞIYLA KUŞATILIYOR”

Kadınlar, üniversitelerin güvenli eğitim ortamı olmaktan uzaklaştığına da dikkat çekti. Köksal, “Kadın düşmanlığı sadece sokakta değil, kampüslerin içinde de sistematik hale getiriliyor. Tecavüz failleri ellerini kollarını sallayarak dolaşabiliyor” dedi.

Kadınlar, açıklamanın ardından sessizce dağıldı. Eylem boyunca herhangi bir gerginlik yaşanmadı.