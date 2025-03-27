Espressolab boykotu çok ses getirmişti: Beltur'dan ücretsiz kahve kampanyası!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:42

Güncelleme: 27.03.2025 - 14:42

İstanbul genelinde 100'den fazla şubesiyle hizmet veren İBB Perakende Grubu iştiraki Beltur AŞ, kahve tutkunlarını sevindirecek ‘Kahve Şenliği’ni başlattı. Şehrin 24 farklı ilçesinde kahve severleri ağırlayan Beltur AŞ, İstanbulluları bekliyor.

"KAHVE VE TATLI KEYFİ BİR ARADA"

Beltur kampanyasıyla; bir dilim pasta alan misafirler, filtre kahveden espressoya, latteden cappuccinoya kadar diledikleri kahveyi ücretsiz alabiliyor. Kahve ve tatlı keyfini bir arada yaşamak isteyenler için hazırlanan bu kampanya, tüm kahve çeşitlerini kapsıyor.

"KAHVE KEYFİ PAYLAŞINCA DAHA GÜZEL"

Kahve severler için bir diğer kampanya ise ikinci kahveye yüzde 50 indirim fırsatı sunulması. Beltur AŞ şubelerinde bir kahve alan misafirler, ikinci kahveyi yarı fiyatına alarak sevdikleriyle keyifli anlar paylaşabilecek.

İki kampanya da 30 Nisan’a kadar tüm Beltur şubelerinde geçerli olacak.